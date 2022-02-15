Galatasaray haberi... Yönetim üstünde baskı artıyor

Galatasaray 'da üst üste gelen kötü sonuçlar ve alınan başarısız kararlar, camiada suların bir türlü durulmamasına yol açıyor. Camianın önde gelen isimleri son günlerde sık sık bir araya gelerek Mart ayında gerçekleşecek kongrede nasıl bir tavır alınacağı yönünde fikir alışverişinde bulunuyor. Sosyal medyada aktif yer alan üyelerin ibrasızlık ve erken seçim baskısı ise artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in ismi başkan adayı olarak ortaya atılmıştı. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in ciddi olarak hazırlıklara başladığı ve tekrar seçime girmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Albayrak da kolları sıvadı

Merhum başkan Mustafa Cengiz döneminde 2. Başkanlık yapan Abdurrahim Albayrak'ın da liste hazırladığı ve Mart ayındaki karara göre şirketinde bir seçim ofisi kuracağı iddia ediliyor. Son Kayserispor maçında Nef Stadı'na gelen Albayrak, kaybedilen 2 puan nedeniyle Seyrantepe'den oldukça üzgün ayrılmıştı.