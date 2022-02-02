Galatasaray haberi: Yeni transferler Antalya kampına katılacak

Lige verilen arayı fırsat bilerek kampa girme kararı alan Galatasaray , Antalya'ya geçti. Sarı-Kırmızılı takım, Belek'te mini bir kamp programı uygulayacak. Aslan'ın hocası Domenec Torrent, kampta oynatmak istediği futbolu ve oyun felsefesini oyunculara aşılamaya çalışacak.

Süper Lig 'de pazar günü Alanyaspor 'la deplasmanda karşılaşacak olan Cim Bom, bu maçın ardından İstanbul'a dönecek. Bu hafta gerçekleşecek transferler de doğrudan Antalya'ya götürülecek ve burada takıma katılarak adaptasyon sürecini geçirecek.