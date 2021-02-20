Galatasaray haberi: Yeni sözleşmelerde tavan ücret Muslera olacak

12 oyuncuyla sözleşmesi sona erecek Galatasaray'da yönetim, A Takım bütçesinde 15 milyon Euro tasarrufa gidebilmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak Fernando Muslera'yı belirledi. 3 milyon 575 bin Euro garanti ücrete sahip Muslera'ya yeni sezonda 2.5 milyon Euro ödenecek. Yeni transferlerin hiçbiri de bundan sonra 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden fazla kazanmayacak. 5 milyon Euro alan Falcao sezon sonu gönderilecek. 3.3 milyon Euro'ya oynayan Belhanda 1.5 milyon Euro'yu kabul ederse takımda kalacak. Mostafa Mohamed'in yeni sezonda maaşı 725 bin dolar.

SOFİANE FEGHOULİ MAAŞINI YÜZDE 15 İNDİRECEK

Yazı bonservisi alınacak Onyekuru'nun ücreti 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek. Yeni sağ bek Yedlin 1 milyon 150 bin Euro kazanacak. 2021-22 sezonunda Galatasaray'da 2.5 milyon Euro alacak kaleci Muslera'yı geçen tek isim mevcut sözleşmesi devam ettiği için Feghouli olacak. 31 yaşındaki Cezayirli yıldızdan 3.8 milyon Euro garanti parasında yüzde 15 indirime gitmesi istenecek. İstanbul'da mutlu olan ve 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Feghouli'nin de indirim isteğine sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası kalesine geri dönen ve Süper Lig'de 6 maçta sahaya çıkan Fernando Muslera, sadece 3 kez ağlarını düşürdü. Yaptığı muhteşem kurtarışlarla alkış toplayan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'ın zirvede olmasında büyük pay sahibi.

Kaynak: Sabah