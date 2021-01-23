Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katan, İrfan Can Kahveci’nin transferini ise önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefleyen Galatasaray, iki takviye daha yapacak. Öncelikle Mbaye Diagne’nin durumunun netleşmesini bekleyen yönetim, 6 aylık kira bedeli olarak 800 bin Euro istediği West Bromwich Albion’dan haber bekliyor. İngiliz ekibi parayı kabul edip Diagne’yi transfer ederse, santrfor mevkisine Halil Dervişoğlu dışında bir futbolcu daha alınacak.

Başkan Adil Gevrek ile görüştüler

Beş adayın bulunduğu santrfor listesinde, Çin’in TJ Teda Kulübü’nde forma giyen Brezilyalı Tiquinho ile Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımında oynayan Ali Sowe öne çıkmış durumda. Bu arada teknik direktör Fatih Terim’in yönetimden ayrıca bir orta saha oyuncusu istediği belirtilirken, bu mevkide öne çıkan aday, Yeni Malatyaspor’da forma giyen Youssouf Ndayishimiye oldu. Sarı kırmızılı yöneticiler geçen hafta Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir görüşme yaparak Burundili futbolcunun transfer şartlarını sordu.





Seri, Galatasaray’a dönmek istiyor

Başkan Gevrek, Youssouf için 1 milyon Euro artı oyuncu takası talep ederken, tarafların birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncuyu bir miktar para ve zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar, Youssouf için Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayamazsa, listedeki diğer oyuncularla görüşmeye başlayacak. Listedeki isimler arasında, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Fulham’ın Fransız oyuncusu Jean-Michel Seri’nin de bulunduğu öğrenildi. Fulham’da fazla şans bulamayan Seri de Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor.

Kaynak: Hürriyet