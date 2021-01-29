Galatasaray haberi: Yedlin transferinde mutlu son!

Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza sonrası tedavisi devam ederken Galatasaray, sağ bek pozisyonu için de arayışlarını sürdürüyordu. Galatasaray'ın Newcastle United'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Express Sport'un özel haberine göre Yedlin, birçok kez Newcastle'da kalmak istediğini belirtse de bu isteği İngiliz kulübünde karşılık görmedi. Takımda kalmak adına uzun süre cevap bekleyen ve karşılık alamayan Yedlin'in Galatasaray'a 'Evet' dediği belirtildi.





Yedlin'in kulübe yaptığı çağrıların görmezden gelinmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtilirken CBS Sports'a konuşan ABD'li oyuncu, "Şu anda Newcastle'dan kalmamı isteyip istemedikleri veya gidebilmem konusunda biraz netlik istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon normalde Newcastle kadrosunda düşünülmeyen Yedlin, sağ bekte Javi Manquillo ve Emil Krafth'ın corona virüs ile müzdarip oldukları dönemde forma şansı buldu. Bu yetersiz şans sonrası ise şimdi takımdan ayrılmak istiyor.

Galatasaray, düşük bir bonservis bedeli ile onu bu ay takıma katmanın peşinde. Fakat Yedlin'in durumunun Newcastle'ın takviye yapıp yapmayacağına bağlı olduğu aktarılıyor. Newcastle, şu anda Hamza Choudhury'yi kiralamak adına girişimlerde bulunmakta.







