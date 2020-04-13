Galatasaray haberi yalanladı! 'Muslera Hariç Herkes Gidebilir'..

Galatasaray bugün Takvim gazetesinden çıkan bir haberin gerçek olmadığını açıkladı. Haberde, "Muslera Hariç Herkes Gidebilir" başlığı ile tüm oyuncularına ayrılabileceği yazılırken sarı-kırmızılı kulüp bunun gerçek dışı olduğunu yayınladığı açıklama ile bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Bugün, Takvim Gazetesi'nde "Muslera Hariç Herkes Gidebilir" başlığı altında yayınlanan, Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in, Fernando Muslera haricinde takımdaki tüm yabancı futbolcuların satılabileceğiyle alakalı yönetime rapor sunduğu yönünde yapılan haber gerçek dışıdır.



