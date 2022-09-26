Galatasaray 'ın yeni transferi Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamıyor olmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu durumdan bağımsız olarak genç oyuncunun performansı ise takdir toplamaya devam ediyor. Son olarak Avusturya Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Werner Gregoritsch, Yusuf Demir'in durumuna ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı.





Karadağ'ı boş geçmedi

Werner Gregoritsch tarafından Avusturya 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna çağrılan Yusuf Demir, 23 Eylül Cuma günü oynanan Karadağ mücadelesine ilk 11'de başladı. 10 numaralı forma ile mücadele eden Demir, 69. dakikada penaltıdan attığı golle takımı adına skoru 4-0'a getirmişti. Avusturya, mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galler'e hazırlanıyor

Avusturya Ümit Milli Takımı, Karadağ'ın ardından hazırlık maçında Galler'i konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıkları sürerken teknik direktör Werner Gregoritsch, Yusuf Demir'e büyük önem veriyor. Gerçekleştirilen antrenman sonrası Gregoritsch, genç oyuncuya sarılarak basın mensuplarına bir fotoğraf verdi. Avusturyalı futbol adamı, Galler karşısında da genç oyuncunun başarılı bir performans sergileyeceğine inandığını belirtti.

'Potansiyeli çok büyük'

Yusud Demir'in şu an gayet iyi duruma olduğunu belirten Gregoritsch, büyük de bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. 64 yaşındaki futbol adamı, "Yusuf Demir, gerçekten çok kaliteli. Potansiyeli çok büyük. Ne kadar hazır olduğunu görmek etkileyiciydi. Burada arkadaşlarıyla oynarken geliştiğini söylenebilir" dedi.

Galatasaray'ın temasları sürüyor

Sarı-Kırmızılılar, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynama hakkını elde etmesi adına görüşmelerini sürdürüyor. Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması imzalanmasına ilişkin törende Yusuf Demir hakkındaki soruyu cevaplayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerin devam ettiğini aktarmıştı.