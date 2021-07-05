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Galatasaray haberi: Uruguay elendi, Muslera dönüyor

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'ın Copa America'dan elenmesi sonrası kısa bir tatil yapıp Türkiye'ye gelecek ve 20 Temmuz'daki PSV maçında forma giyebilecek.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Uruguay elendi, Muslera dönüyor

Sezon biter bitmez Copa America için Uruguay’ın kadrosuna katılan Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bir aksilik yaşanmaması durumunda 20 Temmuz’daki PSV Eindhoven (d) maçında sahada olacak. Uruguaylı Muslera, kupanın çeyrek finalinde dün Kolombiya’ya normal ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında 4-2 yenilerek elendi. Kısa bir süre tatil yapacak olan Cim Bom’un kaptanının, daha sonra Türkiye’ye gelerek takıma katılması bekleniyor.

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