Galatasaray haberi: Uruguay elendi, Muslera dönüyor

Sezon biter bitmez Copa America için Uruguay’ın kadrosuna katılan Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bir aksilik yaşanmaması durumunda 20 Temmuz’daki PSV Eindhoven (d) maçında sahada olacak. Uruguaylı Muslera, kupanın çeyrek finalinde dün Kolombiya’ya normal ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında 4-2 yenilerek elendi. Kısa bir süre tatil yapacak olan Cim Bom’un kaptanının, daha sonra Türkiye’ye gelerek takıma katılması bekleniyor.