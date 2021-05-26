MENÜ

Galatasaray haberi: Ünal Aysal'dan başkan adaylığı açıklaması

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken seçim başvurusuna 48 saat kala Ünal Aysal'la ilgili başkanlık iddiaları gündeme geldi. Aysal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 17:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi: Ünal Aysal'dan başkan adaylığı açıklaması

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda seçim başvurusuna 48 saat kala heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekipte Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkan adaylıklarını resmen açıklarken eski Ünal Aysal'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeniden başkan adaylığı düşündüğü iddia edilen Aysal Skorer'den Nergis Aşkın'a özel açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal; 'Kesinlikle başkan adaylığını düşünmüyorum. Bu tür büyük camialarda seçim döneminde böyle dedikodular oldu. Daha önce verdiğim bir röportajda da başkan adayı olmayı düşünmediğimi söylemiştim' dedi.


İlgili Haberler
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...