Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda seçim başvurusuna 48 saat kala heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekipte Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkan adaylıklarını resmen açıklarken eski Ünal Aysal'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeniden başkan adaylığı düşündüğü iddia edilen Aysal Skorer'den Nergis Aşkın'a özel açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal; 'Kesinlikle başkan adaylığını düşünmüyorum. Bu tür büyük camialarda seçim döneminde böyle dedikodular oldu. Daha önce verdiğim bir röportajda da başkan adayı olmayı düşünmediğimi söylemiştim' dedi.





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