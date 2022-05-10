Galatasaray haberi... Transferde Axel Witsel sürprizi

Ligde kötü günler yaşayan Galatasaray 'ın zayıf karnı orta sahası oldu. En çok süreyi Taylan-Berkan ikilisinin aldığı sarıkırmızılı takıma Cicaldau ve Pulgar da bu bölgeye çare olamadı. Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz bir öneri geldi. Başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Sensibile ile temasa geçen menajerler, Axel Witsel'i sarı-kırmızılılara teklif etti. Sezon sonu Dortmund'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha da G.Saray'a sıcak bakıyor. Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle bu transferde kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim verecek.

AXEL WİTSEL KİMDİR?

Axel Witsel hem 8 hem de 6 numara oynayabiliyor. 33 yaşındaki oyuncu, Standard Liege'de yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya transfer oldu. 1 sezon sonra da Portekiz'den 40 milyon Euro'ya Zenit'e geçen Belçikalı 5 yıl burada forma giydi. Juventus'un reddederek 18 milyon Euro yıllık ücret karşılığında 3 Ocak 2017'de Çin ekibi Tianjin Quanjian'a transfer olan yıldız oyuncu, burada 1.5 sezon forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a geçti.

Kaynak: Sabah