Ara transferin son günü Galatasaray 'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, Omar Elabdellaoui'yi de istediği ortaya çıktı. Oğulcan'ın gönderilmesine izin veren teknik direktör Torrent, Omar'ın ise takımda kalmasını istedi. İspanyol hocanın raporu doğrultusunda Diagne'den boşalan yabancı kontenjanına Norveçli sağ bek eklendi. Koronavirüs'ü yeni atlatan Omar, Kayserispor maçında kadroda olacak ancak savunmanın sağında Sacha Boey forma giyecek.

Kaynak: Sabah