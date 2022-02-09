Galatasaray haberi: Torrent çare arıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3 maçlık yenilgi serisinin ardından Cim Bom'un başındaki ilk puanını Alanyaspor deplasmanında alırken, takımdaki eksikleri gidermek üzere çalışmaya devam ediyor. Ekibiyle birlikte hatalı noktaları tespit eden İspanyol hoca, ürettiği formüllerle çözüm arayışında. Takımına 1 günlük izin veren 59 yaşındaki çalıştırıcı, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla birlikte, yeni formülleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

Birlik olgusuna dikkat çekti

Torrent ilk olarak ortaya bir takım duygusu çıkarmaya çalışacak. Tecrübeli hoca, futbolcular arasındaki hem saha hem de saha dışı iletişim ve yardımlaşmadan memnun değil. Bunun sonuçlara da yansıdığını düşünen Torrent, birlikte hareket etmeye ve koordinasyona yönelik bir idman programı deneyecek.

Verilerle yol gösterecek

Özellikle bazı futbolcuların bireysel açıdan büyük düşüşler yaşadığını gözlemleyen Domenec Torrent, bu isimlerle hem bire bir görüşmeler yapacak hem de onları forma sokabilmek adına birtakım antrenman verilerinden yararlanacak. Torrent'e göre Taylan, Berkan, Cicaldau ve Halil, sezon başındaki tablodan çok uzak bir yerde. Onlar için de idmanlarda özel bir hazırlık süreci olacak.

Topu hemen geri istiyor

Sahada hücum istikrarını sağlamak adına, takımını pozisyon alma ve rakibi karşılama gibi konularda daha iyi bir noktaya getirmek isteyen İspanyol teknik adam, taktik idmanlar dışında bu yönde çalışmalara ağırlık verecek. Torrent, ileride baskı ve kaybedilen topların hızlıca geri kazanılması halinde çok daha üretken bir takıma dönüşeceklerine inanıyor.

İlk idmanda çok şaşırmıştı

Çıktığı ilk idmanda futbolcuların fizik kondisyon seviyesinin çok aşağıda olduğunu ve iyi idman yapılmadığını fark eden Torrent, gelinen nokta itibarıyla gelişim kaydedildiğini düşünüyor. Ancak bu seviyeyi de yeterli görmeyen Aslan'ın hocası, ekibiyle birlikte oyuncuya özel bireysel çalışma programlarıyla bu açığı kapatmayı planlıyor.

Metin Karabaş







