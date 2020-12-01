10 kişilik Kayseri karşısında kaybedilen 2 puanın ardından, Rize'de elde edilen farklı galibiyet, Aslan'a ilaç gibi geldi. Fenerbahçe'nin de kendi evinde Beşiktaş'a yenilmesiyle, Cim Bom şampiyonluk yarışında bir kez daha "Ben de varım" dedi.

Maç eksiğine rağmen lider konumdaki Alanyaspor'un 3 puan arkasında, averajla Fenerbahçe'nin önünde yer alan Sarı-Kırmızılılar, şartlar ne olursa olsun zirve mücadelesini bırakmayacağını gösterdi. Hem de sakatlıklar ve koronavirüs salgını nedeniyle ilk 11'deki en önemli oyuncularından yoksun olduğu halde. Hatta bu süreçte Galatasaray, krizi fırsata çevirerek çok önemli bir alternatif kadroya sahip olduğunu da gördü. Öyle ki, mecburiyetten ilk 11'e dahil edilen isimlerin birçoğu, eksikler döndüğünde de formayı kaptırmayacak gibi görünüyor.

Hepsi bir adım önde

Sezon başından beri takımın yıldızı konumundaki Taylan Antalyalı dışında, yerlilerden Emre Taşdemir de sol bekte çok iyi performans sergiliyor. Saracchi yüzde yüz hazır hale gelmezse, Hatay maçında da ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılan Emre, A Milli Takım kadrosunu da zorluyor. Donk'un Marcao ile uyumu çok iyiydi. O da şu an Luyindama'nın bir adım önünde. Aynı şekilde Linnes'in sağ bekteki performansı çok beğenildi, Omar'la rekabete girecekler. Fatih hoca, Oğulcan Çağlayan'ın mücadelesinden çok memnun.

Falcao'nun işi zor

Forvet arkasında Emre Akbaba ile solda Emre Kılınç'ın yeri garanti. İleri uçta da Falcao takıma katılsa bile, Diagne'nin Rize'de attığı üç golden sonra formayı kaptırması mümkün görünmüyor. Böylece Galatasaray'da devre arasında yapılması planlanan değişimin ilk etabı da hayata geçmiş oldu. Üstelik artık oynanan futbol da ilerisi için ümit veriyor. Fatih Terim tüm planlarını; tempolu, hızlı, tamamen hücuma dayalı, bol pozisyon bulan ve sonunda kazanan oyunun devamı üzerine kuruyor.

Metin Karabaş