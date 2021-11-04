UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray , Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın tek golünü atan Sofiane Feghouli, yayıncı kuruluşa konuştu.

'Lider olarak geldik, lider devam ediyoruz'

Attığı golden çok taraftarların stadyumu doldurması ve coşkunun kendisini sevindirdiğini ifade eden Cezayirli yıldız, “Golü attığım için çok mutluyum ancak gol atmaktan ziyade beni sevindiren taraftarlarımızın gelip bizi burada desteklemeleriydi. Uzun zamandan beri stadımızı bu kadar dolu ve coşkulu görmüyorduk. Lider olarak geldik, lider devam ediyoruz. Yolumuza pozitif bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.” diye konuştu﻿﻿﻿J﻿﻿

'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Maç maç konsantre olarak yola devam edeceklerinin altını çizen Feghouli, “Bu hafta sonu kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Karagümrük maçına çıkmadan önce dinlenmemiz gerekiyor. Daha sonra milli takım arası var. Önümüzdeki maçlara baktıktan sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz.” ifadelerini kullandı.







