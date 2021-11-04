UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray , Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın tek golünü atan Sofiane Feghouli, yayıncı kuruluşa konuştu.

'Kendimi buna hazırlıyorum'

Lider olduklarını ve pozitif kalmaları gerektiğini belirten Cezayirli oyuncu, ''Bir sonraki maça bakmak gerekiyor. Önümüzde 2 maç daha var. Ona göre hareket etmeliyiz.'' dedi. Feghouli, attığı şık gol ile ilgili sorulan soruya ise "Antrenmanlarda çalıştığımız bir goldü. Ben de kendimi buna hazırlıyorum." şeklinde yanıt verdi.



