Galatasaray haberi: Salernitana ile hazırlık maçı yapılacak

Seçim heyecanının sona erdiği Galatasaray 'da yeni sezona yönelik başta teknik kadro anlamında belirsizlik sürse de yeni sezonun hazırlık dönemi planlaması için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ın hazırlık döneminde belli olan ilk rakibi İtalyan ekibi Salernitana...

La Cronache'nin haberine göre Salernitana, hazırlık döneminde Avusturya'da Tirol'ün Imst bölgesinde çalışmalarına başlayacak ve sonrasında Fugen'e geçecek. Avusturya'da yürütülen çalışmalarda da Galatasaray ile bir hazırlık maçı planlanıyor.

Salernitana'nın 7 Ağustos'taki İtalya Kupası maçı öncesi Avusturya'daki son hazırlık maçını Galatasaray ile yapacağı belirtildi.