Galatasaray 'da ayrılması beklenen isimlerden Ryan Babel takımda kaldı. Kış transfer döneminde adı Süper Lig ve Hull City ile anılan Ryan Babel ayrılmaktan vazgeçti.

Ryan Babel, neden Galatasaray'dan ayrılmadı?

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e Hull City ve Eyüpspor talip oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'dan Babel'i resmen istedi. Ancak dün itibariyle İngiltere'de transfer dönemi sona erdi.

Transferin gerçekleşmeme sebebi ise Ryan Babel'i ikna edemedi. Tecrübeli yıldızın 2 milyon Euro'luk alacağı transferin iptal olmasına neden oldu.

Performansıyla eleştirilerin hedefindeki Ryan Babel bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. 35 yaşındaki yıldız 1 gol, 1 asistle oynadı.

NTV Spor







