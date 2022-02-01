MENÜ

Galatasaray haberi! Ryan Babel'in Hull City'ye transfer olamamasının nedeni ortaya çıktı

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve Hull City ile anılan Ryan Babel takımda kaldı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu ikna edemedi.

01 Şubat 2022, Salı 16:08 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi! Ryan Babel'in Hull City'ye transfer olamamasının nedeni ortaya çıktı

Galatasaray 'da ayrılması beklenen isimlerden Ryan Babel takımda kaldı. Kış transfer döneminde adı Süper Lig ve Hull City ile anılan Ryan Babel ayrılmaktan vazgeçti.

Ryan Babel, neden Galatasaray'dan ayrılmadı?

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e Hull City ve Eyüpspor talip oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'dan Babel'i resmen istedi. Ancak dün itibariyle İngiltere'de transfer dönemi sona erdi. 

Transferin gerçekleşmeme sebebi ise Ryan Babel'i ikna edemedi. Tecrübeli yıldızın 2 milyon Euro'luk alacağı transferin iptal olmasına neden oldu.

Performansıyla eleştirilerin hedefindeki Ryan Babel bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. 35 yaşındaki yıldız 1 gol, 1 asistle oynadı.

NTV Spor


İlgili Haberler
Son dakika | Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...