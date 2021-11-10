Galatasaray haberi... Roma, Diawara için bonservis istiyor

Ön libero arayışlarına hız kesmeden devam eden Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olan Amadou Diawara konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulübün, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu için Roma ile görüştüğü öğrenildi. Ancak genç futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan astronomik bir bedel talep edildiği ortaya çıktı. 15 milyon Euro civarında bir beklenti içinde olan İtalyan kulübünün kapıyı yüksek fiyattan açması nedeniyle farklı bir formül düşünüldü.

1.5sezonluk kiralama

Galatasaraylı yöneticiler, süreci tekrar değerlendirdikten sonra bir kez daha Roma'nın kapısını çalarak, oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiralamaya ve sonuna da satın alma opsiyonu eklettirmeye çalışacak. Mourinho ile kesinlikle çalışmak istemeyen ve menaceriyle birlikte ayrılık kararı veren Diawara, her ne kadar Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşsa da geleceğini netleştirmek için bonservisiyle beraber hareket etmek istiyor. Roma cephesinin de ilk etapta genç futbolcuya gelecek bonservis tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.