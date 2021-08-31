Galatasaray 'ın yıldız oyuncuların Radamel Falcao yeniden La Liga'ya dönebilir. Transferi büyük olay olan ancak ilk dönemi hariç istediği performansı sergileyemeyen golcü oyuncu Falcao, Rayo Vallecano ile anlaşmak üzere...

Marca gazetesinde çıkan habere göre, Rayo Vallecano tarafı Falcao'nun transfere onay vermesini bekliyor. Daha sonra Galatasaray ile temasa geçilecek. Falcao, Galatasaray ile yollarını bonservis bedeli olmadan ayırırsa transfer netlik kazanacak.

Atletico Madrid ile şov yapmıştı

2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alma hedefi olan 35 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gole imza atmıştı.