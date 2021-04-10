Galatasaray haberi... Puan farkı 3!

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da taraftarlar umutsuzluğa kapılsa da Fatih Terim'in şampiyonluğa inancında bir azalma söz konusu değil! Takımına güvenen ve bir yıl sonra Florya'nın kapısını medya mensuplarına açarak bunu gösteren Terim, puan farkının kapanacağını düşünüyor. F.Bahçe'nin Malatya'da takılmasıyla ilk plan gerçekleşti. İmparator özel görüşmeler yaptığı oyuncularını, "Ben rahatım, siz de rahat olun! Bu ligin dengelerini değiştirmek elimizde. Beşiktaş'ı da yeneriz. Biz kazanmaya başlayalım, neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle motive ediyor. Beşiktaş'la Türk Telekom Stadı'nda bitime 3 hafta kala oynanacak derbiyi dikkate alan Florya'daki herkes "Puan farkı 3" diyerek şampiyonluğa konsantre oldu. Terim, daha önce de "Biz yarışta kalalım. Şampiyonluk için yeni bir slogan bulurum" mesajını vermişti.

Kaynak: Sabah







