Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Cim Bom, Orange Veledrome'dan beraberik çıkarmayı başardı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

Oldukça gergin bir havada geçen maçta Patrick van Aanholt ile Guendouzi karşı karşıya geldi. Mücadele sona erdikten sonra Sarı Kırmızılılar'ın Hollandalı tecrübeli futbolcusu Patrick van Aanholt'un sosyal medyadan Guendouzi'ye göndermede bulunduğu mesaj spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Hollandalı futbolcu sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. Ben o peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek..."







