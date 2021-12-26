Galatasaraylı futbolcularla taraftar arasındaki buzlar, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte tamamen eridi. Özellikle karşılaşma sonrası ortaya çıkan görüntüler, uzun yıllar unutulmayacak cinstendi.

Maçın ardından kale arkasındaki tribüne doğru giden futbolcular, omuz omuza vererek taraftarlarla birlikte, "Şereftir seni sevmek / Senle ağlayıp gülmek / Galatasaray sevgisi, sürecek sonsuza dek" tezahüratını söyledi. Daha sonra futbolcular tribünleri, tribünler de futbolcuları alkışlayarak, Galatasaray camiasının özlediği bir tabloyla sezonun ilk yarısını kapattı.