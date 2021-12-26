MENÜ

Galatasaray haberi: Oyuncular ve taraftarlar arasında muhteşem tablo

Süper Lig'de galibiyet hasretini Antalyaspor'u mağlup ederek sonlandıran Galatasaray'da oyuncular ile taraftarlar arasındaki buzlar tamamen eridi.

26 Aralık 2021, Pazar 12:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi: Oyuncular ve taraftarlar arasında muhteşem tablo

Galatasaraylı futbolcularla taraftar arasındaki buzlar, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte tamamen eridi. Özellikle karşılaşma sonrası ortaya çıkan görüntüler, uzun yıllar unutulmayacak cinstendi.

Maçın ardından kale arkasındaki tribüne doğru giden futbolcular, omuz omuza vererek taraftarlarla birlikte, "Şereftir seni sevmek / Senle ağlayıp gülmek / Galatasaray sevgisi, sürecek sonsuza dek" tezahüratını söyledi. Daha sonra futbolcular tribünleri, tribünler de futbolcuları alkışlayarak, Galatasaray camiasının özlediği bir tabloyla sezonun ilk yarısını kapattı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...