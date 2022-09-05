Galatasaray , Süper Lig 'de 5. haftanın kapanış maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında özellikle vakit geçirilmesine müsaade konusunda eleştirilerde bulunan Buruk, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan transferlerindeki son durumu da paylaştı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları şu şekildeydi:

'Bunu yönetemiyorsanız o zaman bu tür maçlara çıkmayacaksınız'

"Hakem çok kötü bir maç yönetti. Ama hepsinden önemlisi bu kadar vakit geçirilmesi ve buna müsaade edilmesi... Maçın hakeminin artık bunu yönetmesi gerekiyor. Bunu yönetemiyorsanız o zaman bu tür maçlara çıkmayacaksınız veya bu tür maçlara atanmayacaksınız. Bu seviyede değiller demek. Biraz maçı oynatmaya çalışsalar çok daha güzel olacaktı"

'Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum'

"Maçın başı daha rakip sahada oynadık. Top bizdeydi. Ardından sürpriz bir gol yedik. Sonra golü bulduk. Ama asıl hikaye 45 dakika 10 kalmış bir takım hem oyuna daha çok hükmetti hem rakip sahada oynadı. Son dakika golüyle de maçı kazandı. Bu benim için çok değerli. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok destek verdiler"

'Çok güzel bir lig bizi bekliyor

"3 deplasman, yeni oluşan bir takım, transferler geliyor, eklemek istiyoruz, teklifler geliyor, teklifler gidiyor... Çok zor bir takım için. Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm iç sahadaki Giresun karşılaşması. Yaptığımız bir hataydı. Bu hafta kazandık. Yine bir deplasman var. Zorlu bir fikstür. İkinci yarıda tam tersine dönecek. Bizim avantajımız olacak. Bundan sonraki takım birlikteliği daha iyi olacak. Herkes bu sene iddialı. Çok güzel bir lig bizi bekliyor. Çok güzel bir ortam"

'Mauro Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili süreç devam ediyor'

"Şu anda oynayan oyuncularımızdan herhangi biri bizden ayrılmayacak. Yapacağımız transferler var. Mauro Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili süreç devam ediyor. Onun yanında belki kadromuzu güçlendirecek 1-2 kişi daha katabilirsek bir rekabet, en iyi ortamı oluşturmak istiyoruz. Şu anda iki oyuncu var onun dışında bir şey çıkmazsa da tekrar devre arasından sonra düşünülebilir"