Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray , sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.





Türk futbolunda kötü bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Buruk, maç hakkındaki görüşlerini aktarırken de Bafetimbi Gomis - Haris Seferovic değişikliğine değindi.

İşte Okan Buruk'un maç öncesi görüşleri:

'Sakinliğe ihtiyacımız var'

"Kötü bir hafta yaşadık aslında. Belki Türk futbolunun içerisinde uzun zamandır olmayan hem Türkiye Futbol Federasyonu binasının kurşunlanması, Galatasaray Adası'nın kurşunlanması hem de dün Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylar, Cenk'e yapılan saldırı... Aslında futbol arenasında istemediğimiz, hiçbirimizin tasvip etmediği olayların yaşandığı bir hafta oldu. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Futbolun içerisinde gün geçtikçe şiddetin alevlendiğini görüyoruz. Burada herkesin rolü var. Kendimden başlayarak teknik adamların, sporsevelerin, kulüplerin, futbolcuların yaptığımız hatalar da oluyor. Şiddetin önüne geçmek için sakinliğe ihtiyacımız var"

'Bugün oyun hızımız, pas kalitemiz çok önemli'

"Elbette Gaziantep FK topladığı puanla iyi bir durumda. İyi bir başlangıç yaptılar. Topu daha çok rakibe veren bir takım. Topla oynamada 18. sıradalar ama hem skor yapma hem de puan olarak iyi durumdalar. İyi bir kadroları var. Geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. Hata yapmamak gerekiyor. Sahaya doğru yayılmak gerekiyor. Oyun hızımız, pas kalitemiz çok önemli. Bir de Türk futbolunda umarım topun oyunda kalma süresini daha da artırırız"

"Hedefimiz kazanmak. Kazanmak için buradayız. Takım olarak hazırız. Net pozisyonlar kaçırdık geçen hafta. Bu hafta atarak kazanmak istiyoruz"

'İki oyuncudan da memnunum'

"Bir sürü tercihler, değişiklikler oluyor. Bugün oyun anlayışımız olarak da Gomis ile başlamayı uygun gördüm. Seferovic de çok çalışıyor. Ondan çok memnunuz. Lige iyi başlayamadı. Tabi gol atamadıkça bir özgüven eksikliği ortaya çıkartabiliyor. İki oyuncudan da memnunum. Onlar da değişerek en iyi şekilde Galatasaray'a hizmet etmeye çalışıyorlar"