Galatasaray haberi: Okan Buruk, gol krizine çare arıyor

Transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenileyen Galatasaray , sezona iyi bir başlangıç yaparak zirve yarışına ortak olmayı başardı. Sarı-Kırmızılı ekip 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi elde ederken, 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor ve 4 takımla birlikte liderlik koltuğu için mücadele veriyor. Ancak bu pozitif tabloya rağmen, teknik ekibi ciddi anlamda rahatsız eden bir problem var: Gol krizi. Adana Demirspor deplasmanı sonrası, ceza sahası çevresinde kaliteli işlere imza atamadıklarını ve bir türlü finali yapamadıklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, BAY haftasını fırsat bilerek bu probleme çare arıyor.

2 farklı galibiyet yok

8 haftada 9 gol atan Galatasaray'ın mevcut kadrosunda skor üreten sadece 3 oyuncu var. Gomis 4 kez, Kerem 2 kez, Oliveira da 1 kez fileleri havalandırdı. Diğer 2 gol ise rakiplerin kendi kalelerine attıkları toplardan geldi. Süper Lig 'de 8. hafta itibarıyla Galatasaray'dan daha az gol atan sadece 8 takım bulunuyor. Üstelik bu 8 takımın 5'inin Galatasaray'dan 1 maçı eksik. Henüz 2 farklı galibiyeti bulunmayan Cim Bom'da, gol krizinin çözülebilmesi adına ilk düşünülen formüllerden biri, takımın tecrübeli ayaklarını daha verimli kullanabilmek.





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Üçüncü yerli değişebilir

Okan hoca, özellikle Mertens ve Mata'yı birlikte oynatabilmenin formülünü arıyor. Mertens'i forvet arkasında kullanan Buruk, 35 yaşındaki forveti orta sahadan rakip kaleye biraz daha yaklaştırmak, Mata'yı ise forvet arkasına yerleştirmek istiyor. Bunun için Mertens'in sol kanat/forvet gibi oynatılması, Kerem'in kulübeye çekilmesi, üçüncü yerli olarak da Berkan, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz veya Kazımcan gibi isimlerden birinin başka bir pozisyonda kullanılması seçenekler arasında.









Artık gözler Icardi'de

Eşi Wanda Nara ile problemlerini çözüp kendini tamamen futbola vermesi istenen Icardi'nin performansı da büyük merakla bekleniyor. 37 yaşındaki Gomis'in 90 dakika çıkaracak durumda olmaması, Seferovic'in beklentilerin altında kalması, ibreyi Arjantinli yıldıza çevirdi. 3 günlük izinden sonra dün akşam yapılan antrenmana katılan Icardi'nin, BAY haftasından sonra oynanacak Kayserispor deplasmanına kadar ilk 11 için hazır hale getirilmesine çalışılacak.

Metin Karabaş



