Süper Lig 'in 7. haftasının açılış maçında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir form yakalayan ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray sahasında bu karşılaşmaya kadar kadar kalesinde gol bile görmeyen İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor 'u konuk etti.

Taraftarlarının da desteğiyle Sarı-Kırmızılı ekip, Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puana uzandı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. kez kazanan Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen, Sarı Kırmızılı kulüpte Fatih Terim'in de yardımcılığını üstlenen Necati Ateş, Konyaspor maçını yorumladı.









Necati Ateş'in yorumları şu şekilde:

"Tüm aksiyon ilk yarıdaydı. Çok fazla şut atıldı, çok iyi bir oyun oynandı. Direkt kaleye gidilen bir oyun oynandı. İkinci yarıda bu sürdürülemedi. Endri Çekici oyundan çıktıktan sonra Konyaspor sanki el frenini çekti. Çok orta sahada oynayan bir düzene girdi. Hadziahmetovic'in sadece yönlendirdiği bir takım haline geldiler. Çok da beğenirim onu, üç büyükler neden almaz onu da anlamam."

"İkinci yarıda daha çok arzulayan taraftı Galatasaray. İkinci kez iç sahada şans golüyle kazandılar. Bu şans golüne kadar da zorlayan bir görüntü çizdiler. Dubois'i oyuna alip Yusuf'un muhteşem ara pasında orta geldi, Icardi'nin oraya gelmesiyle stoper ayağını koydu ve gol geldi."

"Oynadığı oyun bugün çok ileriye dönük bir şey vaad etti mi soru işareti ama büyük takım reaksiyonu budur. Kötü günlerinde kazanmak önemlidir. Haftaya da bunu düzeltecek zamanı olacaktır. Üst üste 3. maçta da kazanıp lider oluyorsun. Özgüven kazandırıyor bu gibi durumlar"

"Ne kadar maç yaparsan yeni transferler de o kadar uyum sağlayacak. Genç takımla da maçlar alınacaktır Milli maç arasında yeni transferler için takım hazır tutulmaya çalışılacak. Giren oyunculara da baktığınız zaman Dubois'in Icardi'ye doğru atmasıyla geldi."

"Yunus ve Kerem bugün yine istedikleri oyunu oynayamadılar. Orta sahaların çok çabuk geçildiği oyunlar oynandı. Bunu yapmak isterse hep Galatasaray kalesinde çok pozisyon verir. Toreira, Oliveira ve Mertens'le bu oyunu oynayamazsınız."

'Mertens'i böyle kullanamazsınız'

"Mertens bir kere rakibin peşinde çok koşuyor. Özel oyuncular bunlar. Sete yerleştirirsin, yeteneklerini gösterir. Bu oyun çok pozisyon verdirir ki çok pozisyon verdiler. İlk yarıda çok şut attırdı Galatasaray rakibine."

'Yine iyi ki Muslera var dedik'

"Sacha Boey yine maçın en iyilerindendi. Geride orayı kapatıyor. Ofansif olarak ileriye gidiyor. Van Aanholt çok fazla çıkmadı, Dubois oradan bir kere çıktı gol oldu. Muslera'nın iyi ki var dediğimiz maçlardan birini gördük. O olmasaydı belki de bu sonuç çıkmazdı. İlk golde hatası var mıydı diyeceğim ama vuran adam çok iyi vuruyor toplara"







