Aslan'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, İtalyan kulüplerinin gözdesi haline geldi. Jose Mourinho'nun talebiyle Roma'nın gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu için bu kez de Napoli devrede. İtalyan medyası, Sambacı'nın Ocak'ta Serie A'ya transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Galatasaray cephesinde ise son sözü teknik patron Fatih Terim söyleyecek. Avrupa Ligi'ni düşünerek Marcao'yu kaybetmek istemeyen Fatih hoca, bu transfere şimdilik onay vermiyor. Yönetimin ise görüşmelere açık olduğu, ancak 20 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflerin gündeme alınmayacağı öğrenildi.







