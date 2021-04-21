TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün 100 bin TL para cezasını ve Başkan Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezalarını onadı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 20.04.2021 tarihli E.2020-2021/988 - K.2020-2021/1220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Kulüp Televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüp Televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.







