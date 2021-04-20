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Galatasaray haberi... Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi. Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok.

20 Nisan 2021, Salı 17:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi... Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Galatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.

Başkan Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi. Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı. 

DHA

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