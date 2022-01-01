Yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera ile Galatasaray 'ın yollarının ayrılacağı iddiaları artmış durumda. Bu iddialar sonrası Uruguaylı kaleci, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın bu sezonki performansı tartışılan Fernando Muslera ile yollarını ayırıp yeni bir yabancı kaleci transferi gerçekleştireceği iddiaları gündeme gelmişti. Türkiye ve Uruguay bayrakları ile Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise Muslera, "2024'e kadar kalmak adına ne güzel bir ülke... Ve kim bilir belki daha fazla" ifadelerini kullandı.

Bu sezon yediği hatalı goller tartışma konusu olan Fernando Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Uruguaylı kalecinin uzun süreli sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın ara transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.