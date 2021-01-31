Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı ve İstanbul'a gelmesi beklenen Mustafa Mohamed'in uçuşu ile ilgili sıkıntı çıktı. Mısır basınından Btolat'ın özel haberine göre dün gece İstanbul'da olması beklenen futbolcunun askerliğe ilişkin bir belge eksikliği nedeniyle Kahire'den çıkışı engellendi. Mısır basını ise askerlik belgeleriyle alakalı eksikleri olan 23 yaşındaki Mohamed'in herhangi bir dış ülkeye gidişine izin verilemediğini yazdı.

Dün gece Mısır saatine göre 22:45'te Kahire'den kalkıp 23:45'te İstanbul'da olması beklenen uçağa evrak eksikliği nedeniyle binemeyen Mostafa Mohamed'in bu gece gerçekleştirilecek seferle İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarılmakta.



