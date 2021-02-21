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Galatasaray haberi: Milan, Taylan Antalyalı'nın peşinde

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Milan, Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı. Atalanta da 26 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.

21 Şubat 2021, Pazar 11:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Milan, Taylan Antalyalı'nın peşinde

Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan ciddi talipler var. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun internet sitesinde yer alan habere göre Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Milan, Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan devi sezon sonunu beklerken Atalanta da oyuncuyla ilgileniyor.


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Öte yandan Serie B'de mücadele eden Silvio Berlusconi'nin takımı Monza da Serie A'ya yükselme hesapları yaparken Taylan Antalyalı'yı gündeminde tutuyor.

2019 yazında bedelsiz olarak BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a katılan Taylan Antalyalı'nın sarı-kırmızılı kulüple 2023 yazına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasını 28 resmi maçta giyen Taylan Antalyalı 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

NTV Spor


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