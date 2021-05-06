Galatasaray'da Adnan Polat döneminin ikinci başkanlarından Profesör Doktor Mehmet Helvacı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Mevcut yönetimin pandemi koşullarını gerekçe göstererek seçimleri ileri bir tarihe ertelemesini değerlendiren Helvacı, kararın hukuki düzlemde "darbe"yi çağrıştırdığını, darbe ile aynı hükümde olduğunu söyledi. Mustafa Cengiz yönetiminin düşme ihtimalini değerlendiren Helvacı, başkan adaylığı iddialarına da yanıt verdi.

"Kararın ahlaki tarafı çok zayıf..."

Mustafa Cengiz yönetiminin erteleme kararını "etik" bulmayan Mehmet Helvacı, "Her yerden darbe geliyor. E yani alınan karar hukukun içinde gibi görünüyor ama hiç etik değil. Ahlaki tarafı çok zayıf. Darbelerde kanun içerisinde yapılır. Darbelerle benzerlik var.

Herhalde bu sefer Galatasaraylıları şaşırtmamayı tercih etti. Çünkü böyle bir şey bekleniyordu. Bir itiraz varsa da haklı itirazdır. Ama yapılanlar hoş değil. Bugüne kadar birçok şey yaptı onlar da hoş değildi ama bu başka bir noktaya taşıdı işi. Onlar kendisiyle ilgili sorunlardı. Bir şekilde zaman içerisinde temizlenebilecek şeylerdi ama bu doğrudan Galatasaray’a yönelik bir hareket." dedi.

Haziran ayında pandemi bitecek mi?

Mehmet Helvacı, "Abdurrahim Albayrak’ın açıklamaları kendi içlerindeki çelişkiyi gösteriyor. Haziran’da pandemi sona bitecek mi? Aşılar mı tamamlanacak? Ortada bir veri yok, bir şey yok. Ona rağmen bir gazetede çıkan, başkanın ağzından yazılıp daha sonra yalanlanan habere göre ortalığı yatıştırmak için seçim kararı aldılar ve bence şu anda olması gerektiği gibi iptal ediyorlar.

Ryan Donk’u suçlayan haber değil mi?

Evet. İşte bir toplantıda bunlar ifade edilmişti. Tepkiler oluşmuştu. Tepkileri ortadan kaldırmak için bu kararı aldılar. Seçim kararının alınacağı biliniyordu. Ama bu şekilde olması yanlış. Bu kararın doğru bir tarafı yok."

Mevcut yönetim düşebilir mi?

Galatasaray demokratik bir müessese. Galatasaray’da başkan seçilmek için yani başkan olmak için seçilmek şarttır. Ona şüphe yok. Ama başkan seçildi diye başkan kalmaz. Seçilmiş olmasına rağmen o başkan sıfatı doğru yerde durmaz. Ama olur mu bu? Üye sayısı 6’ya düşer mi? Yönetim kurulu kararını görmek lazım. Ben pek ihtimal vermiyorum.

Cengiz, liste oluşturmak için mi seçimleri erteledi?

Bunların hepsini ileride öğreneceğiz. Bunlar speakülasyon. Ama ben böyle olması ihtimalini bile düşünmek istemem. Halihazırda Galatasaray başkanı olan bir kişinin hazırlığı perşembe günü yapmaya başlaması zaten çok ciddi bir durum ve bir daha olmaması ciddi bir sebep. Bu kararlar son güne bırakılacak kararlar değildir. Gerçekten üzülürüm. Bu duruma düşmüşse üzülürüm. Umarım böyle bir şey yoktur.

"Bir tek insanın hayatı her şeyden önemli..."

Gerçekçi olmak lazım. Bu seçimlerin 3 ay 4 ay evvel tamamlanması gerekirdi. Dolayısıyla mayısta olmayınca haziranda olmayınca bir şey farketmiyor. Şu an ciddi bir salgın var ve tetiklememek gerekiyor. Burada herkesin bir sorumluluk hissetmesi lazım. Bir tek insanın hayatı bence her şeyden çok daha önemli. Buna sebep olacak bir faaliyetin içerisinde olmak bana uygun görünmüyor.

Ne yaparsanız yapın insanları bir arada topladığınız zaman salgını tetikliyorsunuz. Herkes her şeyi yapabilir bu onların sorumsuzluğu. Bizim de aynı şekilde davranmamamız lazım. Bu seçimlerin doğru koşullarda yapılabileceğine inanıyorum. Galatasaraylıları zor duruma sokmamak lazım.

Örneğin ben ne yapacağım? Seçime gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Arkadaşlarla konuştuk. Ama herkes hastaları söyledi ve 10’da 7’nin seçime gitmediğini gördük. 10 bin kişi varsa 3 bin kişiyle seçim yapılacak. Öyle seçilen yönetim ne kadar sağlam olur? Bu bir fırsattır. Öyle yapılmamalı. Başkan olmak değil, Galatasaray’a faydalı başkan olmak lazım."

Seçimler 1 yıl ertelenebilir mi?

1 sene gibi sınırlama yok. Allah korusun böyle bir şeyi kimse arzu etmez. Pandeminin daha da ağırlaştığını ve daha da ciddi kapanmalara sebep verdiğini düşünün. E bu gibi mücbir sebepten ötürü hukuk zaten işlemez. Ve bu süreç bittikten 60 gün sonra tekrar seçimler yapılabilir. Bütün bunlar sayın başkanın mazeret olarak kullanması gereken şeyler değil. Kimse kusura bakmasın.

Mehmet Helvacı başkan adayı olacak mı?

Galatasaray’da başkan adayı olunmuyor. Başkan adayı gösteriliyorsunuz. Sizi aday gösterirlerse bunu düşünme hakkına sahip olursunuz. Benim kendi adıma ne düşündüğümün bir önemi yok. Galatasaraylılar böyle düşünürse ben de başkan olmayı düşünebilirim."