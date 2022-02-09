Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak telefonda konuşurken bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Sizce kiminle görüşüyorum" diye sordu. Sakatlığı 1.5 ay daha sürecek olan 30 yaşındaki golcü, sezon sonuna kadar Galatasaray 'dan parasını alacak. Kulübün yaz döneminde yeniden mukavele yapma sözüne rağmen, Diagne'nin menaceriyle birlikte transfer görüşmelerine başladığı ve keyfinin de gayet yerinde olduğu öğrenildi.

Mostafa Mohamed İstanbul'a döndü

Mısır Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda final oynayan ancak şampiyonluk sevinci yaşayamayan Mostafa Mohamed, İstanbul'a döndü. Turnuvayı gol ve asist üretemeden tamamlayan 24 yaşındaki santrfor, Türkiye'ye ailesiyle birlikte gelirken, hafta sonundaki Kayserispor maçında kadroya girmeye hazırlanıyor.

Boey ve Omar rekabeti başladı

Antrenman eksiğini kapatan Sacha Boey, Kayseri maçında ilk 11'e hazırlanıyor. Ancak Aslan'ın hocası Torrent, lisansının aktif edilmesini sağladığı Omar'ı da bir an önce sahada görmek istiyor. Norveçli oyuncunun tecrübesinden yararlanmayı hedefleyen İspanyol çalıştırıcı, forma rekabetinde kim öne çıkarsa onu oynatmanın hesapları içinde.