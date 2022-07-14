Galatasaray 'da kamp performansıyla sınıfı geçemeyen oyuncuların başında Mbaye Diagne geliyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli santrforla ayrılık görüşmesi kamptan sonra yapılacak. Forvete bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Diagne'den boşalacak maaş bütçesini bu transferlerde kullanmayı planlıyor. Golcü adayları arasında ilk sırada Seferovic ile Umut Bozok var. Diğer yandan Mostafa Mohamed'e gelen transfer teklifleri de değerlendiriliyor.



