Galatasaray haberi: Mbaye Diagne ile ayrılık konuşması kamptan sonra
Galatasaray'da yönetim, yetersiz kamp performansını da göz önünde bulundurarak ayrılık konuşması yapılması planlanan Mbaye Diagne'den boşalacak maaş bütçesini yeni golcü için kullanmayı hedefliyor.
Galatasaray 'da kamp performansıyla sınıfı geçemeyen oyuncuların başında Mbaye Diagne geliyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Senegalli santrforla ayrılık görüşmesi kamptan sonra yapılacak. Forvete bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Diagne'den boşalacak maaş bütçesini bu transferlerde kullanmayı planlıyor. Golcü adayları arasında ilk sırada Seferovic ile Umut Bozok var. Diğer yandan Mostafa Mohamed'e gelen transfer teklifleri de değerlendiriliyor.