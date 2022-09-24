Galatasaray haberi: Mauro Icardi ilk golünü attı

Galatasaray 'ın yeni golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. PSG'den kiralık olarak takıma katılan Arjantinli yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında penaltıdan golü buldu.

İstanbulspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, takım arkadaşı Beknaz Almazbekov'un yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına geldi. 65. dakikada Icardi, Panenka penaltısıyla takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

Arjantinli golcü, 76. dakikada ise yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Galatasaray formasıyla ilk maçına 16 Eylül Cuma günü Konyaspor karşısında çıkan Mauro Icardi, 82. dakikada yine takımını 2-1 öne geçiren gol pozisyonunun içinde yer almış ve golü atamasa da kendisini savunan Francisco Calvo, topu kendi ağlarına göndermişti.

2022'deki ilk golü

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, 2022 yılı içindeki ilk golünü de atmış oldu. Mauro Icardi, PSG döneminde son golünü 22 Aralık 2021'de Lorient deplasmanında kaydetmişti. Sezonun ikinci yarısında gol atamayan Icardi, sezon öncesi PSG ile çıktığı hazırlık maçlarında da skor üretmeyi başaramamıştı.