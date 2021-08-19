Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp, sonra yumruklayan Marcao'nun cezası belli oluyor... Gelen son haberlere göre Brezilyalı futbolcu, daha önce konuşulduğu gibi kadro dışı bırakılacak.

Ayrıca bir oyuncuya verilebilecek maksimum para cezasının, yıllık ücretinin yüzde 10'u kadar olduğu öğrenilirken, bu doğrultuda 25 yaşındaki futbolcuya da senelik ücretinin 10'da 1'i kadar para cezası kesilecek. Yani senelik 1.2 milyon Euro kazanan Marcao'ya, 120 bin Euro (1.2 milyon TL) ceza verilecek.









8 milyon verdiler ama...

Öte yandan Brezilyalı savunmacının satışı da gündemdeydi. Bu anlamda Rus ekibi Zenit'ten, 8 milyon Euro'luk bir teklif olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin istediği rakamın ise 12 milyon Euro olduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde anlaşma şartları için masaya oturması bekleniyor.







