Galatasaray haberi: Marcao krizi!

Son haftaların formda takımı Galatasaray’da işler yoluda giderken aksayan bazı noktalar da bulunmuyor değil. Bunların başında da Marcao geliyor.

Cim-Bom seri galibiyetler aldığı son dönemde kalesinde az gol görüyor ya da görmüyor ama Brezilyalı stoperin formu endişe yaratıyor.

Bireysel hataları ile dikkat çeken Marcao’nun bu durumu hem şaşkınlık yaratıyor hem de tedirgin ediyor.

Skorer'in haberine göre yaz döneminde Roma’nın gündemine gelen ama transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki stoperin formsuzluğu çeşitli nedenlere bağlanıyor.

İlk planda İtalya’ya transferinin gerçekleşmemesinin oyuncu üzerinde olumsuz etki bırakmış olabileceği düşünüldü. Agresifliği ile dikkat çeken Marcao, Ümit Milli Takımı ile yapılan özel maçta Halil Dervişoğlu ile kavga etmişti.

İnişli çıkışlı performansı ile dikkat çeken, agresif görünen Marcao’nun beklediği yeni kontrat ve zammın gelmemesinin sarı-kırmızılı oyuncuyu olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

1.5 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 850 bin euroya forma giyen Marcao’nun söz verilmesine rağmen henüz harekete geçilmemesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı içinde olduğu belirtildi.