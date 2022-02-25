Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan ve futbol takımını deplasmanlarda dahi yalnız bırakmayan Mahmut Recevik, eleştirilere cevap verdi.

İşte Recevik'in açıklamaları: "Kostas Mitroglou için alaycı bir dille 'Sadece 5 maç oynadı' denildi. Mitroglou'nun Akhisar'a son dakikada attığı gol olmasaydı o sezon Başakşehir şampiyondu. Falcao ve Diagne'de hatalar oldu ama transferlerin böyle riskleri var. Şu an bu takımın tartışmasız yıldızı Kerem. Keşke Kerem'i nasıl düşük ücrete (yetiştirme bedeli) Erzincan'dan Galatasaray 'a getirdiğimizden de bahsedilseydi... Mustafa Cengiz'in döviz kurunda dalgalanma olmadan borçları TL'ye çevirerek kulübe nasıl fayda sağladığı unutulmasın."

Kaynak: Sabah







