Fatih Terim'le olaylı bir şekilde yolların ayrılmasının ardından Galatasaray 'da teknik adamlık koltuğuna oturan Domenec Torrent kısa sürede kredisini tüketti. Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan İspanyol hocanın Galatasaray'daki ömrünün çok uzun olması beklenmiyor.

MONACO'YA GETİRMİŞTİ

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos'un da Torrent'le ilgili yönetime olumsuz bir rapor verdiği kulislerde konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yeni sezonun planlanması için kolları sıvayan Portekizli futbol adamının aklındaki hoca ortaya çıktı. Campos'un Monaco'da 2014-2016 yılları arasında beraber çalıştığı Leonardo Jardim'in ismini Başkan Burak Elmas'a verdiği öğrenildi.

Uzun süredir Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de mutsuz olduğu konuşulan Portekizli hocanın ayrılığı dün resmileşti. 2014 yılında Campos tarafından Monaco'ya getirilen Leonardo Jardim 4 sezon çok başarılı bir performans sergilemişti. 2016-17 sezonunda Ligue 1'de şampiyonluk kupasını kaldıran 47 yaşındaki hoca Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finali görerek alkış toplamıştı.

Portekizli teknik adam daha önce de Sporting Lizbon, Olympiakos ve Braga'da da başarıyla görev yapmıştı. Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede Leonardo Jardim'le ilgili çok olumlu bir referans verdiği belirtiliyor. Genç teknik adam konusundaki kararı ise önümüzdeki dönemde Başkan Burak Elmas verecek.

Kaynak: Takvim







