Sarı-Kırmızılı kulüp için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Yönetimi, Krylya Sovetov'un 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için bazı görüşmelerde bulundu. Haberlerde Galatasaraylı yetkililerin Gorshkov'la bire bir görüştüğü, genç oyuncunun Türkiye'ye gelmek isteyip istemeyeceği hakkında sorular sorulduğu ve tarafların masadan bir mutabakatla ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak kulüpler bazında henüz bir görüşme olmadığı, bu operasyonun Türkiye'deki sezon sonu için düşünüldüğü de haberin detayları arasında yer alıyor. Spartak ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin de transfer listesinde yer alan Yuri Gorskhov'u, Galatasaray'a danışman olarak hizmet vermeye başlayan Portekizli futbol adamı Luis Campos'un önerdiği belirlendi.