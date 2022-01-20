Galatasaray 'da Fatih Terim sonrası yeniden yapılanma çalışmaları sürüyor. Futbolu bir sportif direktörün yönetmesini isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dünyaca ünlü bir ismi Türkiye'ye getirdi. Portekizli futbol adamı Luis Campos, dün akşam İstanbul'a iniş yaptı ve Sarı-Kırmızılı kulübün patronuyla bir araya geldi. Campos'un danışman sıfatıyla Galatasaray'a hizmet etmesi bekleniyor. Bu arada Campos'la beraber, Lille'de çalıştığı dönemde yardımcılığını yapan Sacramento da İstanbul'a ayak bastı. İkilinin yine birlikte görev alacağı tahmin ediliyor.

Mbappe, Lemar, Burak, Yusuf...

57 yaşındaki Luis Campos, daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde scout, koordinatör ve direktörlük görevlerinde bulundu. Mbappe, Lemar, Martial, Bakayoko gibi yıldızları bedelsiz olarak kulüplerine ve dünya futboluna kazandıran Campos, aynı zamanda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı Lille'e transfer ettiren isimdi.