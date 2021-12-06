Galatasaray haberi: Kötü gidişata çözüm aranıyor

Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray , ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe , Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi. Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, takımı yeniden ayağa kaldırmak için hafta boyunca yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi.