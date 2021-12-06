Galatasaray haberi: Kötü gidişata çözüm aranıyor
Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımı yeniden ayağa kaldırmak adına hafta boyunca yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi.
Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray , ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe , Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi. Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, takımı yeniden ayağa kaldırmak için hafta boyunca yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi.