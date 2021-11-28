Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızı her geçen gün biraz daha parlıyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla ligde ve Avrupa'da çok iyi iş çıkaran, A Milli Takım formasıyla da gol atmayı başaran 23 yaşındaki oyuncuyu, kalabalık bir gözlemci grubu takip ediyor.

Marsilya ile oynanan son Avrupa Ligi müsabakasında da Fransa, Almanya ve İtalya'dan çok sayıda temsilci, Kerem'i izledi. Genç oyuncu da ortaya koyduğu futbolla kendisini takip eden ekipten tam not aldı.

Galatasaray'a Ocak ayında Kerem'in bonservisi için çok sayıda transfer teklifi gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar ise genç yetenekle yeni sözleşme imzalayıp yüksek bir serbest kalma maddesi koymaya hazırlanıyor. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.







