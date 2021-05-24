Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile kaçıran ve yeni sezonda transfer çalışmalarına hızlı başlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Sarı Kırmızılı ekibin 22 yaşındaki genç savunmacı Johan Vásquez'i gündemine aldığı iddia edildi. Meksika Ligi ekiplerinden Pumas forması giyen savunmacı için Galatasaray scout'larının olumlu yönde rapor verdikleri öğrenildi.





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Genç futbolcudan da flaş bir hamle geldi. Meksikalı stoper Johan Vásquez, sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı kulübü takip etti.

Vasquez bu sezon Pumas formasıyla toplamda 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.











