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Galatasaray haberi: Johan Vásquez'den sosyal medya hamlesi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Meksikalı stoper Johan Vásquez, sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı kulübü takip etti.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 18:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Johan Vásquez'den sosyal medya hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile kaçıran ve yeni sezonda transfer çalışmalarına hızlı başlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. 

Sarı Kırmızılı ekibin 22 yaşındaki genç savunmacı Johan Vásquez'i gündemine aldığı iddia edildi. Meksika Ligi ekiplerinden Pumas forması giyen savunmacı için Galatasaray scout'larının olumlu yönde rapor verdikleri öğrenildi. 


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Genç futbolcudan da flaş bir hamle geldi. Meksikalı stoper Johan Vásquez, sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı kulübü takip etti.

Vasquez bu sezon Pumas formasıyla toplamda 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.


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