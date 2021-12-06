Her geçen gün zirveden uzaklaşan Galatasaray , Altay karşısında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin son bölümüne önde giren Sarı-Kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği penaltı golüne engel olamadı. Penaltıya sebebiyet veren Berkan Kutlu'nun, maç sonunda hakem Cüneyt Çakır ile pozisyonu konuştuğu ortaya çıktı. Olay anındaki diyaloglara ise FANATİK ulaştı.

23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi. Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.





'Ellerimi nasıl saklayabilirim?'

Konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi. Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım" ifadelerini kullandı.

FANATİK ÖZEL | Metin Karabaş