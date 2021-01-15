Galatasaray haberi: İşte Mostafa Mohamed transferinin perde arkası!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Zamalek'ten Mostafa Mohamed ile ilgilendiklerini dile getirmişti. Galatasaray, bu transfer adına çalışmalarını sürdürürken oyuncunun Fransız ekibi Saint-Etienne ile anlaştığı belirtildi. Fakat Saint-Etienne yönetimi, oyuncunun kulübü Zamalek'in tutumu nedeniyle isyan etme noktasına geldi.





Saint-Etienne'den Zamalek'e ültimatom

Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne, Mostafa Mohamed transferinde Zamalek ile ilk etapta anlaşma sağlasa da sonrasında Mısır kulübünü bir türlü ikna edemedi. Afrik-Foot'a göre konuya ilişkin Al-Nahar televizyonuna açıklamalarda bulunan Saint-Etienne Başkanı Roland Romeyer, yaptıkları teklifin detaylarını aktardı:

"Biz son teklifimizi yaptık. Çünkü 4.5 milyon Euro'luk teklifimizi yaptığımızda Zamalek yöneticileri 5 milyon Euro artı bonuslar ile anlaşmanın gerçekleşeceğini söylemişti. Ondan sonra 1 yıl içinde 2 taksitle ödenecek 5 milyon Euro'luk bir teklif ilettik. Bonservisi alırken 3 milyon Euro ve Şubat 2022'de 2 milyon Euro olarak... Artı bonuslar noktasında da Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız durumunda 500 bin Euro, Avrupa Ligi'ne katılmamız durumunda 300 bin Euro, oyuncu 10 gol atarsa 100 bin Euro, oyuncu 15 gol atarsa 150 bin Euro, oyuncu 20 gol atarsa 200 bin Euro olarak aktardık"

"Oyuncuyla 4.5 yıllık bir sözleşme imzalayacaktık. Bonuslar ile birlikte Zamalek, 8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis alabilecekti. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilen karın %20'si Zamalek'in olacaktı ve oyuncuyu bir başka Mısır ekibine satmama maddesi yer alacaktı"





'Aracıların isimlerini açıklarım'

Saint-Etienne yönetimi, karar adına Zamalek'e son 48 saat tanıdıklarını aktardı:

"Bu son teklifi, 24 veya 48 saat içinde anlaşma sağlansın yoksa Zamalek'te kalsın diye ilettik. Transfer dönemi geçiyor ve biz 15 günden fazladır bu transfer adına görüşüyoruz. Cevap almak çok karmaşıktı. Bonuslar ile sunduğumuz teklif, istisnai bir miktar. Çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Görüşmeler çok uzun sürüyor çünkü ya bir cevap alamıyoruz ya da bazı insanlar komisyon istiyor. Transferi bunlar geciktiriyor. Transfer gerçekleşmediği takdirde bu transferden para kazanmak için araya giren kişilerin isimlerini açıklarım"

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Mustafa Cengiz de değindi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün ajansların sorularını cevapladığı toplantıda da benzer bir duruma değinmişti. Genel olarak transferde ismi geçen oyuncuların ve kulüplerinin değişen tutumlarına dikkat çeken açıklamada Mustafa Cengiz, "Hocam değerli bir isim ve değerli bir marka. Açıklanan isimler olunca, herkes havalara girdi" ifadelerini kullanmıştı.