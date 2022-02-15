Türkiye Kupası'nda Denizlispor maçında sakatlanan ve ikinci yarı lisansı çıkarılmayan Mbaye Diagne rotasını ticarete çevirdi. Senegalli golcü King Kong Mbaye Diagne ismiyle marka kurdu.

30 yaşındaki golcü Uluslararası King Kong Mbaye Diagne Spor Ayakkabı mağazasını ülkesi Senegal'de açtı. Diagne duyuruyu instagram hesabından yaptı ve "18 Şubat'ta KKMD açılacak inşallah" notunu düştü.

Ahmet Çalık detayı

Mbaye Diagne yeni mağazasının duvarına eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın fotoğrafını astı.

Galatasaray neden Mbaye Diagne'nin lisansını çıkarmadı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Denizlispor maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sakatlığının beklenenden uzun süreceğini açıkladı. Elmas, Diagne'nin en erken nisan ayında döneceğini söyledi.

Galatasaray, Senegalli golcünün yerine 1 sene sonra futbola dönen Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.

Diagne'den sitem

Galatasaray'ın Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için lisansını askıya aldığı Mbaye Diagne, sosyal medya üzerinden sitem etti. Instagram hesabından açıklama yapan Senegalli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bana gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Sizi seviyorum, umarım anlarsınız. Yakında görüşürüz."

NTV Spor