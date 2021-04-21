ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GALATASARAY'I ALMASINA İZİN VERMEYİZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Gün, "Ben bir Galatasaray taraftarı ve kongre üyesi olarak bu türden projelere karşıyım. Burası bizim kulübümüz. Bahsedilen türden bir sermaye grubunun elinde kulübümü görmek istemem. Sanırım hiçbir Galatasaraylı bunu istemez. Bence bu tartışmaya kapalı bir konu. Sağda solda bunların konuşulduğunu duyuyorum; ama Galatasaray'ın yolu bellidir. 1905'te Ali Sami Yen'in çizdiği rotada ilerlemek bizim görevimizdir. Metin Kurt'un bir sözü var, 'Futbol borsada değil, arsada' oynanır. Biz bu duygularla Galatasaray'da yönetim görevine talibiz. Bizim ekibimiz kesinlikle, Galatasaray'ın bir sermaye grubuna satılması fikrine karşıdır. Bunların söz edilmesinden bile hicap duyarız. Bir Abramovic gelip, Burak Elmas'tan, bizim ekibimizden Galatasaray'ı isteyemez" dedi.

AVRUPA'DA YENİ KURULACAK LİGE TÜRKİYE'DEN GALATASARAY GİDER

1959 öncesi başarıların şampiyonluk sayılarına eklenmesi tartışması için ise Işıtan Gün, "TFF yöneticileri bu türden bir başvuruyu kabul eder mi bilmem. Ama bu son derece gereksiz bir tartışadır. Kabul edilirse vicdanlara sığmaz. Aynı sezon içerisinde iki tane şampiyonun olduğu, düzenli bir ligin olmadığı ortamda alınan kupalar, şampiyonluk sayılarına eklenirse, bence kimse bu vicdanı yükü kaldıramaz. Kurulması planlanan Avrupa Süper Ligi ya da yeni Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'yi temsilen katılacak takım, Süper Lig'de en çok şampiyonluk kazanan takımdır. Bu takım da Galatasaray. Böyle bir organizasyona Türkiye'den bir takım gidecekse bu Galatasaray olacaktır. Dünyadaki tanınırlık, Avrupa'daki başarılar, taraftar sayısı, bu konuda tartışılacak bir şey yok. Avrupa'daki Türklerin yüzde 70'i Galatasaraylı. Avrupa'daki seçicilerin tercihi Galatasaray olacaktır" şeklinde konuştu.

Şu anda Hollanda'nın en üst futbol ligi olan Eredevise'de Fortuna Sitard takımının başkanılığını yapan Işıtan Gün, Galatasaray yönetimine gelmeleri durumunda Fortuna Sitard'taki başkanlık görevini bırakacağını belirtirken, Avrupa Süper Ligi ile ilgili tartışmalar için ise, "Avrupa Kulüüpler Birliği'nde konuştuğum dostlarım, Avrupa Süper Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir düzenleme olacak onlar da bilmiyor. Bu konuda ciddi bir belirsizlik var" dedi.

HER ALANDA PROJEMİZ VAR. SEÇİLEMZSEK PROJELERİMİZİ YENİ YÖNETİME SUNACAĞIZ

Seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirten Iştan Gün, "Hiçbir egosu olmayan, kendine güvenen, işini bilen tamamen bir ahenk içinde çalışan grubu değil Türkiye'de, Avrupa'da bile görmedim. 10 yıldır spor yöneticiliği yapıyorum. Dijitalleşme, sportif konular, kurumsallaşma, şubelerin planlaması, gayrimenkul, finans ve hukuka kadar her konuda projelerimizi hazırladık. Kemerburgaz ile ilgili projemizi tanıttık. Bu hafta yeni bir projemizi duyuracağız. Umuyorum genel kurulun teveccühünü alacağız. Ama seçilemezsek, yaptığımız tüm çalışmaları yeni yönetime sunacağız. Burak Elmas da bunu söylüyor, biz kendimizi için değil. Galatasaray için çalışıyoruz" dedi.

12 KULÜP YAYIN GELİRİNDEN DAHA FAZLA PAY İSTİYOR; AMA SONUNDA UEFA İLE UZLAŞMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Işıtan Gün, Avrupa Süper Lig tartışması ile ilgili olarak, "Avrupa Kulüpler Birliği'ndeki dostlarım, 12 kulübün Avrupa Ligi'ni kurduk açıklaması pazarlık gücünü yükseltmek amacıylaydı. İngiltere, bu organizasyona kendi topraklarında izin vermeyeceğini açıkladı. 133 yıldır kümede kalma, kümeden düşme sistemi uygulanıyor. Şimdi 12 kulüp neden statik bir lig istiyor? Dikkat ederesin bunu isteyen 12 kulübün çoğunluğunun sahibi uluslararası yatırımcılar. Amerikan sporlarında kapalı formatta ligler oynandığı için gelirlerinin ne olduğun biliyorlar. Bu yatırımcılar da aynı sistemi getirerek, gelirleri bir standarta bağlayıp, yatırımlarını korumak istiyorlar. Bence müzakereler sonucunda bu 12 kulüple UEFA anlaşır. Bu 12 kulüp biraz daha fazla pay alır, ama bir dayanışma payı da eklenerek arkadan gelen kulüpler desteklenir. Böylece Şampiyonlar Ligi yeniden biçimlendirilir" şeklinde konuştu.







