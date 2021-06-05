Galatasaray haberi: Işın Çelebi adaylıktan neden çekildi?

Işın Çelebi, Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi basın toplantısı düzenledi. Pazartesi günü başkan adaylarının yer alacağı renk seçimine katılmayacağını belirten Çelebi, "Altı dolmayan vaatlerin geleceğe dair nasıl kayıplar yaşattığı ortada. Bu ortadayken camiamız macera peşinde koşanlara geçit vermemelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün bu bölünmüşlük ve aday enflasyonu ile seçime gitmesi doğru değildir. Tarih sayfasında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışın içinde yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği olarak bu 'renk' seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için 'karanlık' rengi seçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

"MEVCUT ADAYLARI GALATASARAY SORUNLARIN ÇÖZECEK NİTELİKTE GÖRMÜYORUZ."

Çelebi bu kararı 45 arkadaşıyla birlikte aldıklarını aktardı ve şöyle devam etti:

"Tek liste olma kararını oy çokluğuyla aldık. Daha önce birleşme konusunda çağrıda bulunduk. Hiçbir adaydan bir dönüş olmadı. Biz seçimlere kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimiz bu çalışmalarını önümüzdeki yıl da devam ettirecek. Bu adayların Galatasaray için yarar getireceğini düşünmediğimiz için hiçbiriyle beraber olmamaya veya birini desteklememeye karar verdik. Tek liste olacak şekilde, birlik ve beraberlik içinde, bir akil adamın başkanlığında oluşacak yapıyı arzu ediyoruz. O doğrultuda da çalışmaya devam edeceğiz. Mevcut adayları kendileriyle baş başa bırakıyoruz. Mevcut adayları Galatasaray sorunların çözecek nitelikte görmüyoruz."

"BU YAPIDA YÖNETİMİN SAĞLIKLI OLMA ŞANSINI GÖRMÜYORUM"

"Adaylar yüzde 15 oyla seçilecek. Karşısında yüzde 80 civarında bir oy olacak" diye konuşmasını sürdüren Işın Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu yapıda yönetimin sağlıklı olma şansını görmüyorum. Galatasaray'ı birleştirecek, bütünlüğü sağlayacak bir yapının olacağını görmüyorum. Camianın bunu düşünmesini arzu ettiğimiz için bu şok kararı alıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Bu parçalanmışlık ve çıkar çatışması içinde herkesin bir Galatasaray kartvizitine sahip olması duygusunun ön plana çıktığı ortamda gerçekleri Galatasaray kamuoyuna anlatmak için tavrımızı gösteriyoruz. Bu seçim kavgayı derinleştirecek bir seçim. Başımız dik. Türkiye'nin her yerinden imza yağdı. Seçime girmek için 100 imza gerekiyordu, biz 170 imzayla başvurduk. Seçimde 800 oyla kazanacak kişi ne kadar iktidar olabilir."

"BU ŞARTLARDA OY KULLANMAMAYI DA BİR TERCİH OLARAK GÖRÜYORUM"

Bir soru üzerine oy da kullanmayacağını söyleyen Çelebi, "Bu konuda herkesi özgür iradesine bıraktık. Benim kişisel kanaatim oy kullanmamak da oy kullanmaktır. Kişisel kanaatim öyle. Bu şartlarda oy kullanmamayı da bir tercih olarak görüyorum. Birleşme olsun, tek aday etrafında buluşalım. O zaman seve seve kullanırım. Galatasaray'ın karanlığı için oy kullanmayacağım. Galatasaray'ın aydınlığı için oy kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.